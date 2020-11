Volvo Cars Maroc dévoile des offres exceptionnelles sur tout son réseau 

Jusqu’au 30 Novembre et grâce aux Black Days de Volvo, Volvo Cars Maroc fait le plein d’offres inédites et propose des promotions incontournables sur l’ensemble des modèles de la marque suédoise.

Volvo Cars Maroc lance également la garantie à vie sur toutes ses pièces de rechange. Ainsi, et à chaque fois qu’un client confiera sa voiture à l’un des ateliers Volvo de Scandinavian Auto Maroc pour réparation, les nouvelles pièces de rechange installées seront couvertes de manière permanente dans le temps. La couverture comprend la pièce changée à nouveau et la main-d’œuvre pour la remplacer. De plus, et grâce au Programme de fidélité Volvo, des remises pouvant aller jusqu’à 35% sont proposées sur les pièces de rechange et sur la main d’œuvre. Ainsi, dans le cadre des Services Plus de Volvo Cars Maroc, toutes les voitures Volvo âgées de plus de 2 ans (Service Plus 2+) bénéficient systématiquement d’une remise sur les pièces de rechange et main d’œuvre de 15%.

Les voitures Volvo de plus de 4 ans (Service Plus 4+) bénéficient, quant à elles, d’une remise de 30%, tandis que celles de plus de 6 ans (Service Plus 6+) profitent de 35% de remise. Volvo Cars Maroc a développé son propre concept de service (Volvo Personal Service / VPS), qui est à la fois personnalisé et efficace. Ses équipes d’experts réalisent à chaque fois un contrôle complet de chaque véhicule qui arrive au sein de leurs ateliers, en veillant rigoureusement à mettre l’accent sur la sécurité et sur la qualité, les deux éléments qui fondent, depuis toujours, la philosophie de la marque suédoise.