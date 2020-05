Vous avez dit un contrôle sécuritaire intelligent ? 

Dans un communiqué, la DGSN rappelle qu’elle avait mis à la disposition de son personnel exerçant dans les points de contrôle routier une application mobile, développée par une équipe composée de ses ingénieurs et techniciens, et ce dans le but de numériser les opérations de contrôle sécuritaire qu’ils effectuent, éviter une mauvaise utilisation des autorisations de déplacement exceptionnelles et garantir une mise en œuvre appropriée des mesures de l’état d’urgence sanitaire pour faire face à la propagation du Covid-19.

En guise d’essai, cette application a été adoptée à Rabat qui a enregistré 234.937 contrôles, avant de procéder progressivement à sa généralisation pour inclure Témara (31.510 opération de contrôle), Salé (35.947), Casablanca (64.528), Marrakech (57.480), Fès (1.617), et Tanger (53) qui vient d’adopter tout récemment cette application, souligne le communiqué.

Dans ce sens, la DGSN affirme poursuivre la généralisation de cette application dans tous les points de contrôle de l’ensemble des villes marocaines, pour une mise en œuvre appropriée et rigoureuse de l’état d’urgence sanitaire, ainsi que pour renforcer la sécurité sanitaire des citoyennes et citoyens.