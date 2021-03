Voyage dans la galaxie Ford: Le Kuga, un sacré charmeur

Titanium X. D’abord, il y a cette signature retenue pour cette version dynamique du Kuga, SUV qui a fait ses débuts il y a quelques années déjà. C’est presque du tout sport que décline cette version qui, même avec un moteur de 120 chevaux, ne laisse pas le conducteur averti sur sa faim. Le ronronnement que délivre le bloc moteur à chaque sollicitation fait de ce baroudeur urbain un incitateur attitré au voyage. Si l’espace intérieur est des plus accueillants, avec des sièges qui épousent les contours de la physionomie, la technologie embarquée à bord ne lasse pas au regard des choix judicieux retenus. Ecran tactile et tableau de bord fonctionnel, commandes au volants, radar… Ce n’est pas un luxe pour une version commercialisée au-delà de la barre des 300.000 Dh. Spacieux et ergonomique, il réussit à vaincre toute réticence chez les conducteurs qui rechignent à subir les affres d’une claustrophobie à bord des véhicules. Les jambes les plus allongées y trouvent refuge et la tête n’a aucune chance de heurter le plafonnier qui, pour plus de confort, se transforme en un clic en toit ouvrant qui court le long de la carrosserie baptisé VISTA.

A l’aise ! Tel est le sentiment que l’on ressent dès les premiers tours de roues à bord de cet SUV qui, sur le plan identitaire, « a de la gueule !» La preuve, lorsqu’il vous colle au train, sa signature distinctive fait de l’effet et sa signature lumineuse, comme l’attestent les feux de jour, renforce le caractère racé de l’espèce. Ce que l’on constate lorsqu’on est à l’arrêt est cet air d’agressivité qui se trouve renforcé par la large calendre qui préfigure de la nouvelle signature retenue par le constructeur au niveau de tous ses modèles commercialisés au Maroc. De la petite citadine au SUV, toute la gamme Ford exprime cette charge de sportivité qui n’est pas à minorer. Sauf que sur un SUV, l’effet est plus bluffant encore. Il faut croire qu’en tendant l’oreille à ses inconditionnels, le constructeur a réalisé, d’une pierre plusieurs coups. Avec un habillage extérieur distinctif, le Kuga a bien évolué en étant plus sculpté ce qui lui confère une silhouette mieux agencée avec un empattement plus long qui créé une plus grande empreinte sur la route, favorisant conduite et stabilité. Plus long, le capot avant exprime cette volonté de montée en gamme. Et occulte aux regards un moteur EcoBlue de 1,5 litre de Ford qui est proposé avec 120 ch affichant une efficacité énergétique de 4,8 l /100 km et des émissions de CO2 de 127 g / km grâce à des technologies innovantes. Que dire si l’essai avait porté sur un des modèles ST Line de 2.0 litres qui développe 190 chevaux ? Ce n’est qua partie remise. En attendant, il faut dire que l’angle de pare-brise arrière plus incliné et une ligne de toit plus basse confèrent au SUV les griffes auxquelles il peut prétendre en faisant la synthèse d’une agilité plus énergique.

Doté d’une boite auto de 8 rapports, la conduite est plus fluide et la moindre pression sur l’accélérateur rappelle au conducteur que le Kuga, même à 120 chevaux, a de l’énergie à en revendre. Le système Start & Go et Stop & Go adoptés ne font pas de la figuration. A l’arrêt, le moteur s’arrête pour s’emballer une fois que le pied quitte la pédale de frein. L’appel à l’aventure est toujours pressant à bord de ce véhicule où tout semble avoir été conçu pour répondre aux desiderata de ses utilisateurs au quotidien. Rouler avec un sentiment de sécurité n’est pas une chimère à bord du Kuga. Même le mode de conduite est sélectionnable, et c’est une première à bord, permet aux conducteurs de régler la réponse de l’accélérateur, le poids de la direction et le contrôle de la traction, ainsi que les synchronisations des rapports, afin de faire correspondre les réponses et les performances aux scénarios de conduite. Au-delà des options Normal, Sport et Eco, le mode glissant offre une confiance accrue sur les surfaces à adhérence réduite telles que la neige et le verglas. Le mode neige profonde/sable aide à maintenir la vitesse du véhicule sur les surfaces molles et déformables. Les 120 chevaux qui chantent une fois le plein fait peinent à perturber le système audio B&O haute performance qui fait le bonheur de tous les mélomanes… La belle enveloppe !