W. Burns à Tel-Aviv : Souci chinois ou palestinien ?

«Ces derniers mois, nous avons entamé un dialogue avec l’administration Biden sur la Chine. Les États-Unis ont posé des questions sur des projets spécifiques comme l’implication de la Chine dans le métro de Tel-Aviv », a précisé le média citant un haut responsable israélien.« Nous avons dit aux Américains que nous accueillons les entreprises d’infrastructure américaines pour travailler sur de grands projets en Israël, mais ils n’ont pas postulé aux appels d’offres »,a-t-il ajouté, selon la télévision israélienne i24.

Le rapport indique que N. Bennett, qui a remplacé le Premier ministre de longue date Benjamin Netanyahu en juin, a répondu qu’Israël non seulement comprend les préoccupations des États-Unis, mais partage certaines d’entre elles.

À titre d’exemple, il a mentionné des articles de presse récents sur une cyberattaque chinoise de grande envergure contre des entreprises technologiques israéliennes il y a deux ans.

Le chef du renseignement américain s’est rendu la semaine dernière en Israël et en Cisjordanie dans le cadre d’une visite de trois jours.

Les deux responsables ont discuté du renforcement de la coopération en matière de renseignement et de sécurité entre Israël et les États-Unis. Et auraient abordé, avec les Jordaniens, la question lancinante de la succession de Mahmoud Abbas, à la tête de l’autorité palestinienne. Selon toute vraisemblance, le choix du nouvel homme fort est déjà fait. Il porte sur Majed Faraj, patron des renseignements palestiniens qui travaille aussi avec l’Égypte.