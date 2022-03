W. Sherman à Rabat avant son escale à Alger : Soutien US au « plan d’autonomie » au Sahara et aux efforts de l’ONU

Le communiqué conjoint produit à l’issue de cette session du Dialogue stratégique maroco-américain fait cas des constantes des relations entre Rabat et Washington.

Le ministre des Affaires étrangères N. Bourita et la secrétaire adjointe W. Sherman « ont salué la célébration de la Journée internationale de la femme comme une étape importante dans la promotion et la promotion des droits des femmes », indique un communiqué conjoint. « Ils ont souligné la nécessité de faire avancer les efforts visant à renforcer les droits des femmes et à parvenir à l’égalité », ajoute le texte.

La réunion a été l’occasion de « réitérer l’attachement aux relations de longue date entre le Maroc et les États-Unis qui remontent au Traité de paix et d’amitié de 1787 », et les deux responsables ont souligné que le partenariat stratégique bilatéral entre le Maroc et les États-Unis est enraciné dans des intérêts mutuels et partagés concernant « la paix, la sécurité et la prospérité régionales ».

La secrétaire adjointe a noté et souligné « le leadership du Roi Mohammed VI dans la promotion d’un programme de réforme de grande envergure » au Maroc, dans le cadre du Nouveau modèle de développement. En outre, elle a « remercié le Maroc, un partenaire stable et exportateur de sécurité, pour son leadership du Forum mondial de lutte contre le terrorisme et pour son rôle de soutien dans la Coalition mondiale pour vaincre l’EI », notamment en coprésidant le Groupe de réflexion sur l’Afrique de la Coalition et en accueillant la prochaine Réunion ministérielle de la Coalition en mai. Les parties ont exprimé leur « intention de poursuivre une coopération étroite » pour vaincre les groupes terroristes, y compris AQMI et l’Etat islamique. W. Sherman a également «exprimé sa gratitude pour le soutien continu du Maroc aux exercices militaires multilatéraux African Lion».

Les deux parties ont exprimé leur intention de poursuivre la coopération sur des questions d’intérêt commun telles que la paix et la prospérité régionales, le développement de l’Afrique et la sécurité régionale, mais aussi les moyens d’explorer d’autres voix de coopération bilatérales Maroc-USA.

A ce titre, le rôle « crucial » joué par le Maroc dans « le maintien de la sécurité et de la stabilité régionales ainsi que sa contribution à la paix et à la prospérité au Moyen-Orient », a été souligné par W. Sherman en visite officielle de deux jours au Maroc.

N. Bourita et W. Sherman ont, par ailleurs, rappelé la déclaration conjointe du 22 décembre 2020, signée par le Maroc, les États-Unis et Israël et ont discuté des voies et moyens pour « renforcer la coopération entre les trois pays ».

Sur le Sahara, « la secrétaire adjointe a noté que les États-Unis continuent de considérer le plan d’autonomie du Maroc comme sérieux, crédible et réaliste, et une approche potentielle pour répondre aux aspirations des peuples de la région », relève encore le texte qui souligne un soutien à l’Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations Unies, Staffan de Mistura, dans la conduite du processus politique sous les auspices des Nations Unies.

De la sorte, l’administration Biden continue à entretenir le flou sur la reconnaissance de la marocanité du Sahara, décrétée le 10 décembre 2020, par l’ancien président, Donald Trump. Lors de son escale à Madrid, W. Sherman s’est contentée devant les médias d’assurer que son gouvernement «appuie» les efforts de De Mistura et a plaidé pour «une ouverture d’esprit» favorable à la recherche d’une solution au différend régional. Ce qui transparait du communiqué conjoint publié à Rabat.

Pour rappel, Antony Blinken avait assuré S. De Mistura, lors de leur rencontre à Washington, c’était le 2 février dernier, quant au soutien US. Le chef de la diplomatie US avait réaffirmé «l’engagement continu des Etats-Unis à soutenir les actions de M. De Mistura pour mener le processus politique de l’ONU au Sahara occidental», précisait alors le Département d’Etat dans un communiqué.

Sur le plan international et régional, N. Bourita et W. Sherman ont abordé plusieurs questions, à savoir, le Sahel, la Libye et l’Ukraine et ont « réaffirmé l’importance du respect de l’intégrité territoriale, de la souveraineté et de l’unité nationale de tous les États membres des Nations Unies ».

W. Sherman a particulièrement « salué le rôle positif et la contribution importante du Maroc pour soutenir les efforts de l’ONU sur le processus politique et l’accueil du dialogue intra-libyen ».