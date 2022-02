Wafa Assurance : Adil Bouifrouri nommé Directeur Exécutif en charge du Pôle International

Adil Bouifrouri, qui succède à Ali Chraïbia désormais Président Directeur Général d’AGMA, aura comme mission de continuer le développement régional du groupe autour de 5 axes à savoir, pour la Vie, ancrer le leadership des filiales en Tunisie, au Sénégal, en Côte d’Ivoire et au Cameroun et lancer la filiale à haut potentiel Wafa Life Insurance Egypt.

Il s’agira également d’implémenter la stratégie de croissance des filiales Non Vie autour des trois piliers que sont l’automobile, le risque d’entreprise et la santé. Il aura également pour mission d’enrichir l’offre des filiales pour en faire des assureurs à large spectre, à l’instar de la maison mère, en développant la santé individuelle, l’assistance, les assurances inclusives et le digital faisant ainsi de ces compagnies des acteurs opérant sur 7 marchés.

Accroitre le périmètre pour atteindre un taux de couverture de 70% du marché africain de l’assurance (hors Afrique du Sud) à travers un élargissement des implantations de 6 pays actuellement à 11 à l’horizon du plan, fait également partie de ses priorités ainsi que celle de renforcer la gouvernance et le support aux filiales.

A. Bouifrouri est diplômé de l’Institut des Hautes Etudes Economiques et Commerciales de Paris et titulaire d’un Mastère Spécialisé en Finance d’Entreprise de l’ESC Marseille Provence et d’un Mastère spécialisé en Finance de Marchés de l’ESC Nice Sophia Antipolis. Il entame sa carrière de banquier d’affaires en 1997 et pilote avec succès plus de 36 opérations de haut de bilan et de fusions et acquisitions pour une valeur de près de 8,7 milliards de dirham. A. Bouifrouri a par ailleurs occupé les fonctions de Directeur Central Support et Développement Métiers du groupe ONA, en charge du développement du groupe au niveau national et international, du M&A, des synergies et des partenariats ; et a été administrateur des filiales Agma Lahlou Tazi, Inwi, Managem, Onapar, Marjane, Cosumar, Lesieur, Nareva, Sopriam, Optorg. M. Bouifrouri a également été Directeur de Cabinet du ministre de la Pêche maritime et a piloté le déploiement de la stratégie Halieutis.