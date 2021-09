Wafa Assurance : Nomination de Hakima Alqoh à la tête du pôle entreprise

Dans un communiqué, la compagnie indique que c’est avec beaucoup d’émotions que les équipes de Wafa Assurance ont célébré le départ à la retraite de A.Ouazzani, Directeur Général Adjoint en charge du Pôle Entreprise, et ce après avoir œuvré pendant plus de 35 ans au service des clients Corporate de Wafa Assurance. Juriste de formation, il a mis tout son savoir-faire en matière d’assurance au service de la compagnie et a contribué fortement à amener le Pôle Entreprises en particulier et Wafa Assurance en général à sa position de leader du marché des Assurances au Maroc.

Pour succéder à A. Ouazzani, H.Alqoh a été nommée à la tête du pôle entreprise de Wafa Assurance. Diplômée de l’école Marocaine des assurances et riche d’une expérience professionnelle de 35 ans dont 26 années passées dans les assurances de l’entreprise chez Wafa Assurance, elle a dirigé avec brio plusieurs entités de ce pôle.

En 2018 elle a été promue au poste de Directeur exécutif en charge de la souscription et de la gestion où elle a réalisé des renouvellements de qualité, en faisant preuve d’une grande écoute vis-à-vis des clients et des réseaux partenaires. H.Alqoh aura comme mission de continuer à renforcer le leadership du Groupe en Assurance Entreprise en matière d’expertise technique, de solidité, de prévention et d’excellence opérationnelle.