Washington cherche à réactiver les négociations avec Téhéran

Après une réunion virtuelle des chefs des diplomaties française, britannique, allemande et américaine, Washington a annoncé le 18 février accepter une invitation de l’Union européenne à des pourparlers en présence de Téhéran pour relancer les efforts visant à restaurer cet accord. «Les États-Unis acceptent une invitation du haut représentant de l’Union européenne à une réunion du P5+1 (un groupe rassemblant États-Unis, Allemagne, Chine, France, Royaume-Uni et Russie) et de l’Iran pour évoquer la meilleure façon d’avancer concernant le programme nucléaire de l’Iran», a annoncé Ned Price, porte-parole du département d’État.

L’administration de Joe Biden a annulé dans la foulée une proclamation unilatérale effectuée en septembre par le gouvernement de Donald Trump sur un retour de sanctions internationales contre l’Iran.

Dans une lettre au Conseil de sécurité de l’Onu, obtenue par l’AFP, Richard Mills, ambassadeur US par intérim aux Nations unies, indique que les sanctions internationales «levées par la résolution 2231» de l’Onu en 2015 et confirmant l’accord nucléaire conclu la même année avec Téhéran «restent levées».

L’annonce en septembre par l’administration Trump, qui avait décidé en 2018 du retrait des États-Unis de l’accord, avait été jugée nulle et non avenue par une large majorité des autres membres du Conseil de sécurité.

Le département d’État a enfin annoncé l’allègement des restrictions imposées sur les déplacements des diplomates iraniens auprès de l’Onu à New York. Ces restrictions avaient été considérablement alourdies par l’administration Trump. Elles imposaient à ces diplomates et au chef de la diplomatie iranienne de se cantonner à quelques rues autour du siège de l’Onu avec un parcours très précis pour aller et revenir de l’aéroport Kennedy.

L’allègement des restrictions leur permettra de revenir à une situation précédente les autorisant à se déplacer librement à New York et dans ses proches environs. Cette règle, qui s’applique aussi aux missions diplomatiques de Cuba et de la Corée du Nord, reste en vigueur, a précisé un responsable du département d’État. «L’idée est de prendre des mesures pour supprimer les obstacles inutiles à la diplomatie multilatérale en modifiant les restrictions sur les voyages intérieurs qui ont été extrêmement restrictives», a expliqué ce responsable.

A Téhéran, on assure que l’Iran attend des actes et pas uniquement des paroles, de la part des puissances occidentales pour relancer l’accord de 2015 sur son programme nucléaire. Le guide suprême Ali Khamenei, défié, mercredi, le président américain de faire le premier pas. « Dans le cadre de l’accord sur le nucléaire, nous en avons trop parlé et expliqué à chaque occasion les positions iraniennes », a déclaré l’Ayatollah cité par Press, site iranien francophone. « Aujourd’hui, je veux en dire un seul mot : Nous avons entendu beaucoup de belles paroles, des promesses ont été faites, mais n’ont pas été tenues ou elles ont été violées. Les paroles et les promesses ne servent à rien » a-t-il martelé. Soulignant que « ce que l’Iran exige cette fois, c’est de l’action et seulement et uniquement de l’action. Si on voit de l’action dans le camp d’en face, alors on réagira par conséquence. La promesse et les paroles ne suffisent plus à convaincre l’Iran».

Téhéran a donné jusqu’à la semaine prochaine à la nouvelle administration américaine pour commencer à revenir sur les sanctions imposées par celles de D. Trump et menace, en l’absence de progrès, de mettre fin aux inspections surprises de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).

J. Biden s’est dit favorable à un retour des Etats-Unis dans l’accord de Vienne sur le nucléaire iranien si Téhéran respecte ses propres engagements. Son prédécesseur a retiré les Etats-Unis de cet accord en 2018 et a réimposé des sanctions américaines dans le cadre d’une stratégie de « pression maximale » contre l’Iran. Il voulait obliger la République islamique à revenir à la table de négociations pour la pousser à inclure le programme balistique iranien dans le cadre de l’accord nucléaire. Ce que Téhéran refuse toujours estimant que ce programme est une garantie de sa défense. A la suite de ce retrait américain, la RII s’est elle aussi progressivement affranchie des obligations que lui imposait cet accord.

Mais Washington et Téhéran estiment chacun que c’est à l’autre de franchir le premier pas: la République islamique exige la levée des sanctions prises depuis 2018 et les Etats-Unis réclament le respect des dispositions de l’accord.

En jetant la balle dans le camp iranien alors que c’est l’administration de Trump qui a ouvert les hostilités en se retirant unilatéralement de l’accord, la position de l’actuelle administration US s’inscrit dans la continuité de la précédente, estiment des observateurs.

Le directeur général de l’AIEA, Rafael Grossi, est attendu à Téhéran samedi pour discuter des inspections avec les autorités iraniennes. Ces dernières l’ont informé de leur volonté d’installer encore davantage de centrifugeuses IR-2m, des dispositifs disposant de capacité d’enrichissement d’uranium quasiment quatre fois supérieure à celles initialement installées sur le site de Natanz.