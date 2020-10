Washington déploie des patrouilleurs en mer de Chine

L’affaire est cocasse lorsqu’on sait que Pékin revendique la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale, ce que contestent plusieurs pays riverains comme la Malaisie, le Vietnam, les Philippines, Taïwan, ou l’Indonésie. Jouant sur ces tensions, Washington a décidé depuis vendredi le déploiement de patrouilleurs dans le Pacifique avec pour contrer les activités « déstabilisantes » de Pékin dans des zones de pêche disputées en mer de Chine méridionale, a rapporté l’AFP.

Accusant la Chine de « pêche illégale » et de « harcèlement » des bateaux de pêche de ses voisins, Robert O’Brien, conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, a annoncé dans un communiqué que le corps américain des garde-côtes était « en train de déployer des navires de patrouille rapides dans le Pacifique occidental ».

Ces navires de la classe Sentinel mèneront des missions de sécurité maritime, notamment d’assistance aux pêcheurs « en collaboration avec des partenaires de la région qui ont des capacités de surveillance maritime limitées », a précisé le conseiller du président Donald Trump.

Washington accuse régulièrement la Chine de violer le droit international en faisant escorter par ses navires de guerre des bateaux de pêche chinois opérant dans des zones de pêche d’autres pays. R. O’Brien a ajouté que le corps des garde-côtes, qui dépend du département de la Sécurité intérieure (DHS), envisageait de baser plusieurs de ces bateaux de patrouille en permanence dans le territoire américain des Samoa, dans le Pacifique sud.

En juillet, Mark Esper, ministre américain de la Défense, avait dénoncé une série de « mauvais comportements » en mer de Chine méridionale ces derniers mois, accusant l’armée chinoise d’avoir coulé un bateau de pêche vietnamien, « harcelé » des sociétés d’exploration pétrolière malaisiennes et escorté des bateaux de pêche chinois dans la zone économique exclusive de l’Indonésie.

Le mois dernier, l’Indonésie avait protesté contre l’incursion d’un navire des garde-côtes chinois dans la zone économique exclusive indonésienne, c’est-à-dire la zone située entre les eaux territoriales et les eaux internationales, où un état dispose de l’exclusivité dans l’exploitation des ressources.

En face, la Chine ne se laisse pas conter. Ainsi, Pékin a décidé d’imposer des sanctions aux entreprises américaines Lockheed Martin, Boeing Defence et Ratheon, a déclaré lundi Zhao Lijiann porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Ces sanctions interviennent après que Taïwan, État insulaire revendiqué par la Chine, a signé plusieurs contrats d’armement avec les États-Unis, une première dans les relations entre ces deux pays.

«Nous avons décidé de prendre des mesures appropriées pour protéger nos intérêts internationaux. Nous allons imposer des sanctions contre les entreprises américaines qui ont joué un rôle important dans ce processus», a fait savoir le diplomate chinois. Plusieurs Américains qui ont participé à ces ventes sont eux aussi concernés, bien que leur identité n’ait pas été dévoilée pour l’instant.

La semaine dernière, le département d’État US a approuvé une vente d’armes à Taïwan pour une valeur totale de 1,81 milliard de dollars. Dans le lot se trouvent des lance-roquettes, des missiles de croisière et leurs composants et des modules de reconnaissance aérienne. La Chine avait déjà menacé de prendre des mesures de rétorsion si cet accord n’était pas annulé.

Pour rappel, les relations officielles entre le gouvernement central chinois et celui de Taïwan, considéré comme une province séparatiste, ont pris fin depuis 1949 lorsque les forces du Kuomintang, opposé au parti communiste, s’y sont installées. Son rapprochement avec Washington est de fait très mal vu par Xi Jinping, lequel adopte une attitude de plus en plus menaçante vis-à-vis de l’île. Lorsqu’il a rendu visite au corps des Marines dans le sud-est du pays, il a appelé ses soldats à «concentrer leurs efforts sur la préparation à la guerre». Cinq jours plus tôt, l’Armée populaire de libération effectuait un exercice de simulation d’invasion de l’île. En 2019, le Président chinois a prononcé un discours ferme sur sa position envers Taïwan en assurant qu’il «n’accepterait plus qu’on lui donne de leçons».