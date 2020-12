Washington fait pression sur Beyrouth sur le tracé des frontières maritimes

« Le Liban devrait renoncer à sa revendication de la zone maritime de 2200 km2, et revenir à la zone contestée, à savoir les 863 km2 », ont laissé entendre les diplomates US reçus par M. Aoun. Des sources concordantes relayées par le quotidien libanais AlAkhbar, la délégation américaine a brandi la menace des sanctions contre le Liban en crise, s’il ne renonce pas au 2200 km2. D. Shea, a plaidé en faveur de l’arme des sanctions pour faire plier le Liban.

D. Shea a envoyé, ces derniers jours, des messages aux dirigeants libanais portant des menaces claires. « Tout attachement à la revendication libanaise entrave les négociations, et toute personne impliquée dans l’obstruction de ces négociations sera passible de sanctions », a laissé entendre la diplomate.

Côté libanais, le président a souligné que « le Liban souhaite que ces négociations aboutissent, car cela renforce la stabilité dans le sud et permet l’investissement dans les ressources naturelles, comme le gaz et le pétrole ». Il a aussi ajouté que « les difficultés qui sont apparues lors du dernier cycle de négociations peuvent être surmontées grâce à des discussions approfondies basées sur les droits internationaux et les articles du droit de la mer ».

Al-Akhbar croit savoir que M. Aoun s’appuyait sur une ancienne carte aérienne britannique qui renforce la position libanaise et ne viole pas le droit de la mer. La même réponse libanaise a été entendue par la délégation US qui a également visité le chef d’état major de l’armée, le général Joseph Aoun en présence du chef de la délégation, le général de brigade Bassam Yassin.

Il convient de rappeler que Washington a demandé le report de la quatrième séance de pourparlers, qui était prévue mercredi 2 décembre en invoquant la nécessité d’aboutir au « rapprochement des points de vue entre le Liban et Israël».

Les négociations entamées le mois d’octobre par l’intermédiaire de l’ONU et des Etats-Unis, étaient prévues initialement sur une zone maritime de 860 kilomètres carrés selon une carte enregistrée auprès de l’ONU en 2011. Israël en revendiquait près de la moitié, située sur le bloc 9, bien garni en hydrocarbures.

L’exploration de ce dernier et d’un deuxième bloc a été confiée en 2018 à un consortium international formé des groupes français Total, italien ENI et russe Novatek. Mais après une révision des cartes, Beyrouth a constaté qu’elle est erronée. Il revendique depuis une zone supplémentaire de 1.430 km2 plus au sud, s’étendant dans une partie du champ gazier de Karish qu’Israël a confié à la société grecque Energean.