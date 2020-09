Washington menace de fermer son ambassade à Bagdad 

Récemment, les attaques à la roquette contre les intérêts US en Irak ont contraint les militaires américains d’évacuer certaines bases dont al-Taji dans le nord de la province de Bagdad.

« Le département d’État américain a assuré qu’il fermera son ambassade à Bagdad si les attaques contre les représentations diplomatiques des États-Unis se poursuivent », a annoncé le président irakien.

« Le secrétaire d’État, Mike Pompeo, a mis en garde contre la poursuite des attaques contre l’ambassade américaine et d’autres représentations diplomatiques et convois de soutien logistique », a déclaré le président irakien, Barham Saleh, lors d’une réunion des chefs des trois pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire avec des dirigeants des partis et groupes irakiens, organisée à l’invitation du Premier Ministre irakien, Mostafa al-Kazemi, et en l’absence de Nouri al-Maliki et Hadi al-Ameri, dirigeants des coalitions parlementaires État de droit et al-Fath.

D’après le président irakien, M. Pompeo a affirmé que le président américain envisageait sérieusement d’examiner une fermeture de l’ambassade des États-Unis à Bagdad. Le chef de la diplomatie US a également menacé de lancer une opération d’anéantissement contre tous ceux qui sont impliqués dans l’attaque contre les forces américaines.

À en croire certaines sources politiques présentes à la réunion, la possible offensive américaine viserait les brigades du Hezbollah irakien et Asaïb Ahl al-Haq (dirigé par Qais al-Khazali), des paramilitaires faisant partie des Hachd al-Chaabi.

« Le secrétaire d’État américain a qualifié les conséquences de la fermeture de l’ambassade de très négatives pour l’Irak et son avenir. Il a conclu qu’il s’agissait du dernier avertissement adressé au gouvernement pour qu’il prenne des mesures sérieuses contre de telles actions », a-t-on ajouté de mêmes sources.