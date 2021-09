Washington menace l’Iran : Téhéran ne se laisse pas faire…

En recevant Naftali Bennett à la Maison Blanche, J. Biden a affirmé que les Etats-Unis s’engageaient à s’assurer que « l’Iran ne développerait jamais une arme nucléaire ». « Nous privilégions la diplomatie (…). Mais si la diplomatie échoue, nous sommes prêts à nous tourner vers d’autres options », a mis en garde le locataire de la Maison Blanche.

« L’accent mis par Bennett et Biden (…) sur l’utilisation d’+autres options+ contre l’Iran, en plus de constituer une menace illégale contre un autre pays, fonde pour l’Iran le droit à une réponse réciproque contre ces +options disponibles+ », a réagi sur Twitter Ali Chamkhani, secrétaire général du Conseil suprême de la sécurité nationale iranien.

N. Bennett, qui comme son prédécesseur Benjamin Netanyahu accuse l’Iran de chercher à se doter de la bombe atomique en secret (ce que la République islamique a toujours démenti), est opposé à l’accord international sur le nucléaire iranien conclu en 2015 à Vienne entre Téhéran et la communauté internationale. Ce pacte offre à l’Iran un allègement des sanctions occidentales et onusiennes en échange de son engagement à ne jamais se doter de l’arme atomique, et d’une réduction drastique de son programme nucléaire, placé sous un strict contrôle de l’ONU.

Mais il menace de voler en éclats depuis que l’ex-président des Etats-Unis, Donald Trump, annonce en mai 2018 le retrait unilatéral de Washington de l’accord et le rétablissement de sanctions vis-à-vis de Téhéran. En riposte, l’Iran a progressivement abandonné à partir de l’année suivante la plupart des garde-fous à ses activités nucléaires qu’il avait acceptés dans l’accord.