Washington recycle l’alliance Quad contre la Chine

Le département d’Etat US a indiqué que le secrétaire d’Etat Antony Blinken allait s’entretenir avec ses homologues de chacun des trois pays alliés que sont l’Australie, l’Inde et le Japon. Au programme : la pandémie de Covid-19 et le changement climatique. « Ces discussions avec les ministres des Affaires étrangères du Quad sont essentielles pour faire avancer nos objectifs communs d’une région indo-pacifique libre et ouverte et pour être à la hauteur des défis de notre temps », a dit le porte-parole du département d’Etat, Ned Price, mercredi à la presse.

La formation du Quad, groupement stratégique informel initié en 2007, avait été fortement encouragée par l’ex-Premier ministre japonais, Shinzo Abe, qui voulait un contrepoids à une Chine de plus en plus puissante et ambitieuse. En novembre, les pays du Quad ont mené d’importantes manœuvres navales communes dans le golfe du Bengale.

Le journal chinois Global Times a récemment averti Joe Biden que renouveler l’alliance du Quad serait « une sérieuse bourde stratégique », et qu’il risquait une « sérieuse confrontation stratégique » avec Pékin en essayant de limiter son influence.

Mais Washington a d’autres desseins à faire prévaloir. D’où l’envoi, en l’espace d’une semaine, de deux bâtiments de l’US Navy dans les eaux de la mer de Chine méridionale. Mercredi, un navire de guerre US s’est approché ce des îles Spratleys revendiquées par Pékin dans le cadre de l’intensification de la présence militaire américaine dans les eaux contestées, laquelle a été décidée par l’administration Biden, rapporte CNN.

«Cette opération de liberté de navigation (« FONOP ») défend les droits, les libertés et les utilisations licites de la mer reconnus par le droit international en contestant les restrictions illégales imposées au droit de passage inoffensif par la Chine, le Vietnam et Taïwan», a déclaré le lieutenant Joe Keiley, porte-parole de la 7e flotte de l’US Navy dans un communiqué relayé par la chaîne.

Le destroyers américain USS Russell a ainsi été déployé dans la zone des opérations de la 7e flotte américaine à l’appui du bassin Indo-Pacifique libre et ouvert, indique CNN. «Les revendications maritimes illicites et radicales en mer de Chine méridionale constituent une menace sérieuse pour la liberté de la mer, y compris les libertés de navigation et de survol, le libre-échange et le commerce sans entraves, ainsi que la liberté d’opportunités économiques pour les nations du littoral de la mer de Chine méridionale», ajoute-t-il.

Cette opération fait suite à une autre menée le 9 février par le destroyer USS John McCain qui a navigué autour des îles Paracels également revendiquées par Pékin en mer de Chine méridionale. Le porte-parole de la diplomatie chinoise a dénoncé sur le réseau social WeChat «ces démarches provocatrices», appelant les États-Unis à «limiter leurs opérations militaires en mer et dans les airs». Cet officiel a assuré que «la Chine prendra toute mesure nécessaire pour protéger sa souveraineté et sa sécurité nationale, ainsi que pour maintenir la paix et la stabilité en mer de Chine méridionale».

La Chine entretient depuis plusieurs années des différends maritimes avec d’autres États côtiers de la mer de Chine méridionale comme le Vietnam, les Philippines, la Malaisie et le Brunei. Arguant d’une présence plus ancienne, Pékin dispute à ces pays riverains des îles d’une vaste zone maritime et revendique la majorité de la mer de Chine méridionale, route clé du commerce maritime.

Les États-Unis accusent la Chine d’intimider ses voisins, tandis que Pékin pointe l’ingérence et les menaces à la sécurité de la part de Washington et ses alliés qui envoient des navires de guerre dans la région.