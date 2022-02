Washington saisit les fonds afghans : La rue afghane s’enflamme…

Des milliers de personnes ont défilé dans plusieurs villes d’Afghanistan pour protester contre la décision du président américain de saisir 3,5 milliards de dollars de réserves de la banque centrale afghane, notamment pour indemniser les victimes des attentats du 11 septembre 2001.

Les manifestations ont été organisées, mardi 15 février, dans les provinces de Kaboul, Nangarhar, Maydan et Mazar-e Sharif.

J. Biden a signé vendredi un décret permettant la saisie de 7 milliards de dollars de réserves de la banque centrale afghane déposés aux États-Unis. Il souhaite qu’une moitié de cette somme soit réservée pour des demandes d’indemnisation déposées en particulier par des familles de victimes des attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis. Il prévoit que l’autre moitié soit consacrée à de l’aide humanitaire à l’Afghanistan, mais versée de manière à ce que l’argent ne tombe pas aux mains des talibans.

Les talibans ont menacé la veille de reconsidérer leur politique vis-à-vis des États-Unis si Washington ne débloquait pas les fonds afghans. « Les attentats du 11 septembre n’ont rien à voir avec l’Afghanistan », a déclaré leur porte-parole adjoint, Inamullah Samangani, dans un communiqué. « Leurs deux tours (du World Trade Center à New York) ont été détruites (le 11 septembre 2001), mais tous nos districts et notre pays entier ont été détruits », a dit pour sa part Mir Afghan Safi, président de l’association des agents de change en Afghanistan, qui participait à la manifestation mardi matin à Kaboul.

La décision de Biden a été aussi remise en cause par la Chine qui a exhorté les États-Unis à dégeler les fonds de l’Afghanistan et à lever les sanctions unilatérales contre le pays. « Les États-Unis ont saisi les fonds afghans sans le consentement du peuple afghan, ce qui équivaut à du vol », a par ailleurs déclaré mardi le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin.

Le diplomate chinois s’est exprimé lors d’un point de presse lorsqu’il a été invité à commenter le décret signé par le président américain, J. Biden : « Sans l’accord du peuple afghan, les États-Unis disposent à leur guise des fonds appartenant au peuple afghan, et les conservent même comme s’il s’agissait des leurs. Ceci n’est pas différent d’un comportement de bandits », a dit W. Wang. « Ce dernier exemple a de nouveau exposé le fait que « l’ordre basé sur les règles » que les États-Unis prétendent soutenir n’est pas le type de règles et d’ordre qui permet de défendre les faibles et de faire respecter la justice, mais de maintenir leur propre hégémonie », a-t-il noté.

« En tant que responsables de la crise afghane, les États-Unis ne doivent pas exacerber la souffrance du peuple afghan. Ils doivent dégeler les fonds, lever les sanctions unilatérales contre l’Afghanistan dès que possible, et assumer leur responsabilité pour soulager la crise humanitaire dans le pays », a souligné le porte-parole de la diplomatie chinoise.