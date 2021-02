Washington soutient le processus onusien dans l’affaire du Sahara

Réagissant à une question sur la politique de l’administration Biden sur le Sahara, N. Price porte-parole du département d’Etat américain lors d’un point de presse a assuré qu’ «il n’y a aucune mise à jour pour le moment. Ce que nous avons globalement dit est toujours en vigueur » au sujet de la question du Sahara. «Nous allons continuer de soutenir le processus de l’ONU pour mettre en œuvre une solution juste et durable à ce différend de longue date au Maroc. Nous continuerons d’appuyer le travail de la MINURSO pour surveiller le cessez-le-feu et prévenir la violence dans la région », a-t-il ajouté. Et pour clore le débat sur ce dossier, alors qu’un autre journaliste voulait savoir si ses propos reflétaient une révision de l’administration Biden de la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara par l’ancienne administration, T. Price a souligné que « cela signifie que je n’ai rien de nouveau sur ce sujet ».

En janvier dernier, Mike Pompeo, chef de la diplomatie US, avait résumé la démarche de son pays en assurant que « durant des décennies, les administrations américaines n’ont pas réussi à résoudre le conflit entre le Maroc et le Sahara occidental, car elles ne voulaient pas prendre de risques. Nous l’avons fait, dans l’intérêt de la paix ».