Webhelp brille par la confiance de ses collaborateurs

94% des collaborateurs de Webhelp se sont sentis soutenus par l’entreprise pendant cette phase complexe et 98% la recommandent en tant qu’employeur. C’est ce que révèlent les résultats de l’enquête «Covid 19 – Votre feedback compte» à laquelle ont participé 90% des employés de Webhelp Maroc, soit près de 9 000 personnes.

Un plébiscite qui vient récompenser une culture d’entreprise forte, dont les éléments fondamentaux sont l’humain et la confiance. En effet, la santé et la sécurité des collaborateurs et des partenaires de Webhelp reste sa priorité absolue. Tous ses sites respectent les mesures érigées par les autorités sanitaires pour lutter contre la propagation de la Covid 19.

Webhelp Maroc a obtenu au mois d’avril le certificat de conformité sanitaire délivré par AFNOR. Le maintien du télétravail permet de fortement diminuer les interactions, de préserver les populations vulnérables et de garantir une distanciation physique entre les postes de travail sur site. Aujourd’hui, 60% des collaborateurs de Webhelp travaillent à distance, soit plus de 6000 personnes. Une cellule « RH à l’écoute », ainsi qu’un dispositif d’accompagnement psychologique, sont disponibles en permanence pour tous les employés qui en ressentent le besoin. Même à distance, Webhelp maintient un lien fort avec ses clients partenaires à travers la mise en place de processus digitaux qui permettent une communication fluide avec chacun d’entre eux, un suivi quotidien de leurs besoins et une mise en œuvre efficace des solutions. Webhelp, Groupe citoyen, a su sécuriser la rémunération et les emplois à travers des mesures sociales fortes et engageantes afin de soutenir chacun durant cette période difficile et d’en atténuer les effets négatifs.

Webhelp poursuit sa politique d’anticipation, de formation et de recrutement afin de pallier la décroissance enregistrée par ses partenaires impactés par la crise et ainsi préserver les emplois de tous ses collaborateurs. En 2020, Webhelp a procédé, depuis le début de l’année, à près de 2 000 recrutements, répartis sur tous ses bassins d’emploi, de Fès à Agadir. S’inscrivant dans la stratégie de régionalisation avancée, l’entreprise a ouvert un nouveau site à Marrakech qui contribue concrètement à la compétitivité économique de la région et à la création d’emplois directs et indirects.