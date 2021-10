WeCasablanca lance son festival au Vélodrome : Ode aux voix inoubliables

Ainsi, une escale dans l’univers musical Andalou et Malhoune avec Sanaa Marahati, Marouane Hajji et Abderrahim Souiri est prévue jeudi 21 octobre. Le lendemain, la musique marocaine moderne sera à l’honneur avec Fatim Zahra Laaroussi, Lamiaa Zaidi et Mohcine Salahedine qui revisiteront des grands classiques de la chanson marocaine moderne, en empruntant les succès d’artistes tels que Ghita Benabdeslam, Mahmoud El Idrissi ou encore Mohamed EL Hayani.

Samedi 23 octobre, l’Aïta sera célébré avec un groupe qui accompagnera Souad Hassan et Khalid Bouazaoui pour la «Aïta Project», sous la direction artistique d’Abdellah Cherradi et Youssef Grirane, avant le concert de clôture animé par Nacim Haddad. Dimanche 24 octobre enfin, le thème sera«révélation des plus belles voix de demain» avec la finale de la 3e édition de Stud Live.

Pendant trois jours, la Caravane WeCasablanca s’invitera dans plusieurs écoles publiques et des associations qui s’occupent des enfants en difficultés sociales et les rues de la ville seront animées par des concerts et des ateliers de sensibilisation par des musiciens de rue en partenariat avec l’association «FreeLfen».