WEF : Le climat en tête de liste des maux du forum

Le WEF, qui devait se réunir en présentiel du 17 au 21 janvier à Davos en Suisse, a été finalement reporté à cause de la propagation du variant Omicron. La réunion – qui marie le monde des affaires, de la politique et de la diplomatie – doit se tenir au début de l’été, selon les organisateurs.

Le WEF a néanmoins décidé d’organiser une série de sessions en ligne intitulées « l’État du monde », qui doivent permettre «de formuler des solutions pour les problèmes les plus urgents dans le monde ». « Tout le monde espère qu’en 2022 la pandémie de Covid-19 et les crises qui l’ont accompagnée commenceront enfin à s’éloigner », a déclaré la semaine dernière, Klaus Schwab, fondateur et président exécutif du Forum économique mondial. « Mais des défis mondiaux majeurs nous attendent, du changement climatique au rétablissement de la confiance et de la cohésion sociale », a-t-il dit.

Il a invité les dirigeants politiques et économiques mondiaux à adopter de nouveaux modèles, à voir à long terme, à renouveler la coopération et à agir de manière systémique. « L’Agenda Davos 2022 est le point de départ du dialogue nécessaire à la coopération mondiale en 2022 », a souligné Klaus Schwab. L’événement marquera également le lancement de plusieurs initiatives du forum, notamment les efforts visant à accélérer la course au zéro émission nette, à garantir l’opportunité économique des solutions positives pour la nature, à créer une cyber résilience, à renforcer les chaînes de valeur mondiales, à construire des économies sur les marchés fragiles grâce à l’investissement humanitaire, à combler le déficit de fabrication de vaccins et à utiliser des solutions de données pour se préparer à la prochaine pandémie.