Y. Lapid était à Washington : Un échec de la politique anti-iranienne de Tel-Aviv

Les médias israéliens ont noté que« la visite du ministre israélien des Affaires étrangères, Yair Lapid, à Washington est un échec complet ». Et d’ajouter que « Washington n’est pas prêt à écouter des options militaires contre l’Iran ».

Les médias israéliens ont annoncé que « l’administration du président américain Joe Biden porte aucune estimation envers Lapid, et Biden a refusé de le rencontrer, même pendant quelques minutes ».

Jake Sullivan, conseiller US à la sécurité nationale a reçu le ministre israélien des Affaires étrangères et lui a assuré « l’engagement du président américain Joe Biden à veiller à cela que l’Iran n’obtienne pas d’arme nucléaire ».

Sur ces entre-faits, Majid Takht-Ravantchi ,ambassadeur permanent d’Iran auprès des Nations Unies, a mis en garde contre « toute erreur de calcul et aventurisme militaire possible du régime sioniste contre l’Iran », dont le programme nucléaire iranien.

S’adressant au chef du Conseil de sécurité et en réponse aux menaces israéliennes, M. Takht-Ravantchi a affirmé que « ces derniers mois, le nombre et l’intensité des menaces provocatrices et aventureuses du régime sioniste n’ont cessé d’augmenter et ont atteint des niveaux alarmants. La dernière en date : celle du chef d’état-major de l’armée israélienne, qui a martelé que « les plans opérationnels sur la table, toucheront le programme nucléaire iranien » et « les opérations visant à détruire les capacités de l’Iran dans divers domaines se renforcent à tout moment » .

Le diplomate iranien a poursuivi que les protestations iraniennes « contre les menaces précédentes du régime sioniste en 2021 ont été traduites dans nos lettres au Conseil de sécurité de l’ONU les 1er février, 12 avril, 27 août et 14 septembre » , précisant que « de telles menaces systématiques directes du régime israélien contre l’un des membres fondateurs des Nations Unies constituent une violation flagrante du droit international, en particulier de l’article 2 (4) de la Charte des Nations Unies ».

« L’aveu du régime sioniste de toujours tenter de détruire les capacités de l’Iran prouve sans aucun doute qu’il est responsable d’attentats terroristes contre notre programme nucléaire pacifique dans le passé »,a-t-il continué.

Par ailleurs, le ministère iranien du Renseignement a annoncé avoir arrêté des personnes liées aux services de renseignements de certains pays de la région dans la province de Boushehr. « Grâce à la surveillance et la vigilance des soldats du ministère du Renseignement dans la province de Boushehr au sud-ouest de l’Iran, 10 personnes ont été identifiées et arrêtées car liées aux services du renseignement de certains pays de la région et qui sont pro-américains », a indiqué un communiqué dudit ministère.

Selon le ministère, les objectifs de ces services de renseignement ennemis sont de collecter des informations, d’espionner des sites sensibles du pays et de recruter des Iraniens qui résident ou voyagent vers ces pays.