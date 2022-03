Ynna Holding : Super Cérame et Afrique Câbles obtiennent le Prix Arabe de la Qualité

Suite à cette distinction, Mohamed Lacham, Directeur Général de Super Cérame a déclaré que « nous sommes honorés par cette distinction de haut niveau. Elle prouve l’engagement fort de notre entreprise leader et acteur incontournable de la céramique au Maroc, dans le domaine de la qualité », indique un communiqué d’Ynna Holding. « Nous nous efforçons au quotidien d’offrir à nos clients des produits aux meilleures normes et standards internationaux. L’obtention de ce prix ne fait que conforter notre vision et notre stratégie de développement. Cette récompense est une autre reconnaissance qui vient consolider le leadership de la société dans son secteur d’activité », a-t-il dit. De son côté, Zohra Samouh, Directrice Générale de Afrique Câbles a révélé que «l’obtention de ce prix prouve l’efficacité de notre démarche Qualité et confirme la confiance que les grands constructeurs automobiles nous témoignent. Afrique Câbles, opérateur industriel de renom dans la production des batteries, s’est fortement engagé, depuis plusieurs années, dans un management de Qualité performant et à forte valeur ajoutée pour sa croissance ». « Ainsi, plusieurs projets de développement technologique et d’innovation ont été enclenchés dont les effets sur l’amélioration de la compétitivité de notre production ont été largement démontrés », a-t-elle ajouté.

Le Prix Arabe de la Qualité vise à encourager les établissements industriels arabes de divers secteurs à élever le niveau de leurs performances, à rationaliser leurs coûts et à augmenter la qualité de leurs produits. Justement, pour les filiales du groupe, cette consécration, vient à point nommé pour d’une part, saluer l’ensemble de leur démarche qualité, et d’une autre part, récompenser les efforts déployés par leur capital humain, engagé dans un processus de transformation avec à la clé pouvoir migrer vers un modèle de management agile et intégré et au cœur duquel la qualité est la composante principale, souligne le communiqué.

Pour rappel, Super Cérame et Afrique Câbles ont été aussi parmi les entreprises récompensées lors de la 20ème édition du prix national de la qualité, organisée par le ministère de l’Industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique en collaboration avec l’Union Marocaine pour la Qualité (UMAQ).