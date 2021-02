Youssef Amrani contre la propagande indépendantiste à Pretoria

Les questions les plus communément posées sur le différend régional artificiel entretenu autour de la question du Sahara marocain ont désormais réponses. C’est ce à quoi s’est attelé l’ambassade du Maroc en Afrique du Sud. Ciblant l’opinion sud-africaine, l’objectif de l’opus est de lever le voile sur les vérités que rien ne pourra compromettre ni réécrire.

«Il m’a semblé approprié de revenir, arguments et faits à l’appui, sur les précisions de l’Histoire et les cohérences de Droit pour mieux expliquer les concepts juridiques et les dynamiques politiques qui façonnent les orientations d’une communauté internationale, qui au demeurant, ne fait plus dans la demi-mesure pour reconnaître formellement l’appartenance pleine et entière du Maroc à son Sahara et du Sahara à son Maroc», écrit dans la préface le diplomate marocain.

Y. Amrani précise que l’objet de cette publication est de rapporter dans un langage d’authenticité les éléments qui relèvent du factuel et qui ne sauraient être travestis par des perversions d’interprétation, des grilles de lecture erronées ou des mystifications historiques.

«Les propagandes éhontées des adversaires de l’intégrité territoriale du Maroc se doivent d’être déconstruites tant elles sont porteuses de contre- vérités, de simplifications outrageuses et de raccourcis de l’histoire», souligne le diplomate, qui soutient que la souveraineté du Maroc sur son Sahara est celle d’une vérité historique, d’une légitimité juridique et d’une volonté sociale pleinement vécue et honorée par le Maroc dans toutes ses composantes.

«Si cette souveraineté, pleine et entière, ne saurait évidemment faire l’objet d’un quelconque marchandage, qui entendrait revisiter l’Histoire, il n’en demeure pas moins que des lectures diplomatiques biaisées et isolées continuent à animer les positions d’un cercle restreint de pays qui se refusent la cohérence comme perspective, la justesse comme démarche et la légalité comme approche», relève l’ambassadeur marocain en poste à Pretoria.