Zéro mort par le Covid-19 durant les dernières 24 heures! 

SE félicitant de l’absence de tout décès, Mohamed Lyoubi, directeur de l’Epidémiologie au ministère de la Santé, assure que la plupart des cas recensés dans le bilan de jeudi (soit 81% des cas) sont des personnes issues de l’entourage des autres personnes auparavant contaminées. Précisant dans le sillage de sa déclaration quotidienne que 9631 personnes faisant partie des proches de cas confirmés positifs au coronavirus sont toujours en phase de suivi et d’observation pendant 14 jours, durée d’incubation du virus.

Il a par ailleurs ajouté que le taux de létalité est à 3,3% puisque seules 183 personnes sont décédées des suites du coronavirus depuis le début de l’épidémie. Le responsable avait précisé que le Royaume affiche un taux de guérison de 37.3%, contre un taux mondial de 34%, et un taux de morbidité de 3,4% pour 7% à l’échelle mondiale.

Le responsable s’est également félicité du rétablissement de 162 nouveaux cas portant le total des personnes considérées comme complètement rétablies à 2179 cas pour un taux de rémission de 39,3%.

Casablanca-Settat, région la plus touchée du Maroc, le bilan des contaminations dues au coronavirus s’est alourdi de 78 nouveau cas en 24 heures et porte son total à 1483. Marrakech-Safi suit avec 1136 cas, soit 33 de plus depuis mercredi. En troisième position figure Tanger-Tétouan-Al Hoceima avec 24 nouveaux cas pour un total de 775, avant Fès-Meknès 715 cas pour 685 la veille soit une hausse de 30 cas par rapport à la veille mercredi.

Draâ-Tafilalet suit de loin avec 557 cas soit, six de plus qu’hier, alors que Rabat-Salé-Kenitra, avec 38 nouveaux cas pour un total de 475, a enregistré une nette baisse par rapport à la veille où la région avait connu 84 contaminations.

L’Oriental reste à 175 cas tout comme Beni Mellal-Khénifra avec ses 87 cas, tandis que Souss-Massa enregistrait quatre nouveaux cas depuis hier et compte désormais 56 cas.

Les régions de Guelmim-Oued Noun (41 cas), Laâyoune-Sakia El Hamra (4) et Dakhla Oued Deheb (2) n’ont enregistré aucun cas…