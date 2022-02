Zone euro : Le PIB progresse au quatrième trimestre

Sur une base annuelle, ces hausses sont de 4,6 et 4,8%, précise l’Office statistique de l’Union européenne.

Selon une première estimation du taux de croissance annuel pour 2021, basée sur les données trimestrielles corrigées des variations saisonnières et des effets de calendrier, le PIB a augmenté de 5,2% dans la zone euro et dans l’UE. Parmi les États membres pour lesquels les données pour le quatrième trimestre 2021 sont disponibles, l’Espagne (+2%) a enregistré la hausse la plus importante par rapport au trimestre précédent, suivie du Portugal (+1,6%) et de la Suède (+1,4%). Des baisses ont été enregistrées en Autriche (-2,2%), en Allemagne (-0,7%) et en Lettonie (-0,1%). Les taux de croissance par rapport à l’année précédente ont été positifs pour tous les pays.