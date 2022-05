Zone euro : Le taux de chômage baisse à 6,8% en mars

Le taux de chômage pour l’ensemble de l’Union européenne était estimé à 6,2% en mars, en baisse par rapport au taux de 6,3% de février (lui aussi révisé à la hausse et estimé initialement à 6,2%) et au taux de 7,5% enregistré en mars 2021. En mars 2022, 13,374 millions d’hommes et de femmes étaient au chômage dans l’UE, dont 11,274 millions dans la zone euro.

Sur un mois, le nombre de chômeurs a diminué de 85.000 dans l’UE et de 76.000 dans la zone euro. Sur un an, par rapport à mars 2021, le chômage a diminué de 2,359 millions dans l’UE et de 1,931 millions dans la zone euro.

Concernant le chômage des jeunes, 2,579 millions de jeunes (de moins de 25 ans) étaient au chômage dans l’UE en mars 2022, dont 2,098 millions dans la zone euro. En mars 2022, le taux de chômage des jeunes s’est établi à 13,9% dans l’UE comme dans la zone euro, en baisse par rapport au taux de 14% enregistré dans les deux zones le mois précédent. Par rapport à mars 2021, le chômage des jeunes a diminué de 623.000 dans l’UE et de 507.000 dans la zone euro.