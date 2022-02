Zones humides : L’heure de la sensibilisation a sonné depuis Ifrane

Initiée par la province d’Ifrane en partenariat avec WWF-Maroc, cette campagne de sensibilisation lancée sous le signe «Ifrane Nature», cadre avec la thématique retenue cette année : «Agir pour les zones humides, c’est agir pour l’humanité et la Nature. Valoriser, gérer, restaurer et aimer les zones humides», indique un communiqué de l’ONG.

Il s’agit, selon la même source, d’une occasion pour «les habitants et visiteurs de la ville de découvrir, dans divers espaces d’Ifrane, des drapeaux et affiches qui mettent en valeur plusieurs espèces remarquables de la région d’Ifrane».

Lors de la Journée mondiale des zones humides 2020, la ville d’Ifrane a présenté sa candidature au Label «Ville des zones humides» accréditée par la Convention de Ramsar. Ce Label incite les villes qui se trouvent à proximité ou qui dépendent de zones humides d’importance internationale ou de celles ayant un statut différent de catégorie de conservation, à développer et à renforcer une relation positive avec ces écosystèmes précieux grâce à une participation et à une sensibilisation du public ainsi qu’à un examen attentif des zones humides dans la planification et la prise de décisions municipales.

Labéliser Ifrane vise à promouvoir la conservation et l’utilisation rationnelle de ses zones humides et à générer durablement des avantages socio-économiques au profit des populations locales, ajoute-t-on.