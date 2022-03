8 mars : Le HCP organise une rencontre sur l’égalité de genre, jeudi à Rabat

Le Haut-Commissariat au Plan célèbre la Journée Internationale des Femmes en organisant une rencontre sous le thème « l’égalité de genre, impératif du développement durable » et ce, le jeudi 10 mars 2022 à partir de 10h00 à l’hôtel Sofitel Jardin des Roses – Rabat, indique le HCP dans un communiqué.

Cette manifestation, organisée en partenariat avec ONU-Femmes et l’Union européenne (UE), sera l’occasion de présenter, pour en débattre, les résultats des travaux statistiques et études réalisées par le HCP sur la situation de genre dans différents secteurs d’activité du Maroc, fait savoir la même source.

Ces travaux traiteront de façon didactique et interactive des acquis et défis nationaux en termes d’égalité entre les deux sexes et ce, par référence à une analyse économique de données inédites issues de la comptabilité nationale. Cette rencontre devrait connaître la participation des représentants des secteurs institutionnels publics et privés, des organisations professionnelles, de la sphère académique et de la recherche, de la société civile et des partenaires internationaux.