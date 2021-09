Délimitation des frontières : Maliens et Ivoiriens s’activent

Selon une note du secrétariat exécutif de la Commission natoionale des frontières de la Côte d’Ivoire transmise vendredi 27 août à l’AIP, la délégation malienne était conduite par Abdallah Faskoye, conseiller technique chargé des questions de frontière au ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation (MATD) du Mali,. La délégation ivoirienne était conduite par Diakalidia Konaté, secrétaire exécutif de la commission nationale des frontières,.

Cette rencontre visait, entre autres, à élaborer un chronogramme des activités de délimitation/démarcation de la frontière, procéder à la validation bilatérale du projet d’accord-cadre de coopération transfrontalière Mali-Côte d’Ivoire, de valider les espaces de coopération transfrontalière identifiés et d’élaborer la feuille de route pour la relance des activités de coopération transfrontalière, explique la note.

«La rencontre traduit la volonté des deux chefs d’État de relever le défi de la stabilité dans les deux pays, notamment le long de la ligne frontière longue de 532 km environ, afin de transformer les zones transfrontalières en espaces de bien-être, de cohabitation et d’entente parfaite», se sont félicités les deux chefs de délégation. Ils ont rappelé qu’un accord-cadre de matérialisation de leur frontière commune a été signé en juillet 1999, à Bamako.

Cette rencontre permettra aux deux États de poser de nouveaux jalons qui leur permettront de faire des avancées notables dans le cadre de la délimitation/démarcation des frontières et du développement des espaces frontaliers à travers la coopération transfrontalière, souligne le document.

À l’issue des travaux, il est convenu d’une large sensibilisation des autorités, des acteurs/partenaires et des populations frontalières tout le long du processus de matérialisation de la ligne frontière, d’un respect du chronogramme proposé dans l’évaluation du budget des campagnes de délimitation/démarcation et de la mobilisation des ressources par la commission auprès des États et des partenaires techniques financiers pour la réalisation du projet dans les délais.