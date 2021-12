Evaluation immobilière : Azur Innovation Fund Investit 5 MDH dans la Start Up Agenz

Créée pour fabriquer de l’information fiable et instantanée sur le marché de l’immobilier, pour aider chaque personne à prendre de meilleures décisions immobilières, plus rapidement, au bon moment, Agenz, fondée par deux frères, Malik Belekziz et Badr Belekziz, réunit une équipe unique au Maroc d’ingénieurs, statisticiens et Data Scientists pour développer les outils d’estimation immobilière et d’analyse les plus aboutis et les plus précis du marché.

Avec un site immobilier de dernière génération, centré sur la data et l’expérience client, la Start Up permet aujourd’hui à chaque particulier d’estimer gratuitement son bien immobilier, de se renseigner sur les prix et les offres dans son quartier, ou de choisir l’agence immobilière la plus pertinente pour son projet selon des critères objectifs (zone d’activité, historique de ventes..). Pour M. Belekziz, “le site et les fonctionnalités accessibles depuis agenz.ma ont été conçus pour fluidifier le parcours de transaction immobilière des utilisateurs : d’un côté en apportant de la transparence sur le marché à chaque porteur de projet, qu’il soit vendeur acheteur ou locataire, et de l’autre en aidant les professionnels à faire valoir leur expertise et à prospecter plus efficacement“ .

Et ce n’est pas fini, Agenz dévoilera début 2022 des solutions digitales d’analyse de marché et d’évaluation immobilière plus complètes à destination des professionnels. L’ambition d’Agenz, soutenue par ses investisseurs, est d’accompagner l’ensemble des acteurs de la chaîne de la valeur de l’immobilier (agents immobiliers- Promoteurs- banques- assurances- investisseurs) en les aidant à accélérer leur activité et à améliorer leurs métriques de performances (Acquisition et fidélisation de leur clients–rentabilité – pilotage de portefeuilles immobiliers…)