Grève dans le transport routier : Dossier brûlant pour M. Abdeljalil

La coordination syndicale du secteur du transport routier au Maroc, regroupant CDT, UMT, FDT, UGTM et UNTM, a annoncé une grève nationale de 72 heures à partir du 7 mars 2022, qui peut être prolongée.

Réunie le 24 février, après la réunion tenue avec le ministre du Transport et auquel a pris part l’UMT, la coordination a discuté de la crise asphyxiante que traverse le secteur et dénoncé le peu de cas affiché par l’Exécutif quant aux solutions à mettre en place pour éviter l’effondrement de l’activité.

Si des syndicats ont évoqué l’intention de la grève, sans fixer de date, d’autres attendent l’évaluation de la réaction du gouvernement à leurs doléances tout en menaçant de rejoindre le mouvement de débrayage.

Le renchérissement des prix de carburants a été dénoncé à maintes reprises par les professionnels des transports qui avaient proposé de mettre en place « le gasoil professionnel », comme cela court pour les secteurs de la pêche et de l’agriculture. Mais il faut dire que les maux de la profession ne se limitent pas à ce seul sujet, récurrent. Les syndicats des transporteurs bataillent aussi sur d’autres dossiers en suspens tels le renouvellement du parc, la carte professionnelle des chauffeurs, et la formation continue…