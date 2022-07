Immobilier : Heritage Immobilier lance son projet Cabo Huerto Del Rio

Situé au cœur de Cabo Negro, entre mer et golf, le projet offre des appartements de standing, plusieurs piscines, 1,6 hectare de jardin généreusement arboré, un kids club ainsi qu’une salle de fitness. Il bénéficie aussi d’une proximité avec la nouvelle zone commerciale de Cabo Negro dont l’ouverture est prévue prochainement. Héritage Immobilier renforce l’offre immobilière dans la région avec Cabo Huerto Del Rio, résidence qui cible aussi bien la demande des estivants que des résidents à l’année. « Suite au succès du projet Cabo Huerto, le choix d’investir dans cette zone était une évidence, la forte demande a conforté notre décision de créer un deuxième projet ayant pour objectif de participer au développement économique et social de la région du Nord du Maroc et renforcer l’attractivité de cette zone à fort potentiel. Le projet souhaite également répondre à la logique du consommateur en attente de produits au meilleur rapport qualité prix et bien pensés « , a déclaré Mohamed Laghrari, D.G d’Al Hoceinia Real Estate.

Sur une superficie de 3 hectares, le complexe résidentiel se compose de 200 appartements qui se répartissent en deux typologies d’appartements : appartements F2 d’une surface à partir de 63 m2 et des appartements F3 sur une surface à partir de 76m2. Les prix vont de 696 000 dhs pour les F2 et 896 000 dhs pour les F3.

Héritage Immobilier a veillé à ce qu’une optimisation des espaces soit appliquée pour profiter de pièces à vivre durables, fonctionnelles et adaptées au style de vie de chacun. Chaque appartement offre une expérience intérieure et extérieure. Le projet bénéficie d’une proximité avec une nature bleue et verte, d’un côté avec la mer méditerranéenne et de l’autre le golf avec la promesse d’offrir aux habitants l’environnement propice pour vivre la « Dolce Vita » le long de l’année.