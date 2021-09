Instabilité au Nigéria : L’armée s’active à Borno et tue des djihadistes

Dans une déclaration à la presse, Bernard Onyoko, porte-parole adjoint du ministère de la Défense, a indiqué que l’armée avait mené des opérations contre des éléments de l’organisation terroriste dans l’État de Borno, entre le 14 et le 27 août dernier.

Il a ajouté que 48 terroristes de Boko Haram avaient été éliminés et d’autres blessés s’étaient évadés au cours des opérations, que 20 dirigeants de l’organisation avaient été arrêtés et 565 autres s’étaient rendus aux forces armées.

Depuis 2009, la violence de Boko Haram a fait plus de 20.000 morts et déplacé des millions de personnes au Nigeria. L’organisation terroriste a également lancé, depuis 2015, des attaques dans les pays voisins comme le Cameroun, le Tchad et le Niger.