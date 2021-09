La vaccination élargie aux jeunes : Un processus « volontaire » et non contraignant, assure-t-on

Ce processus s’inscrit dans le cadre de la campagne nationale de vaccination pour lutter contre la pandémie de la Covid-19 et parvenir à immuniser les plus jeunes, qui auront à cet effet accès aux vaccins Pfizer et Sinopharm, selon un communiqué du MEN.

Cette opération gratuite, volontaire et facultative cible trois millions d’élèves de l’enseignement public, privé, originel, des écoles de missions étrangères et des apprenants dans la formation professionnelle âgés de 12 à 17 ans. Ce processus reste gratuit, volontaire et conditionné par le consentement des parents, a ajouté la même source.

La vaccination de cette tranche d’âges se fera au niveau de 419 centres dédiés au sein des établissements scolaires, en plus de la mobilisation des unités mobiles dans le monde rural. La liste complète de ces centres de vaccination est accessible et consultable via les sites du ministère de l’Education nationale, des Académies régionales et des directions provinciales ainsi que leurs pages officielles via les réseaux sociaux.