Le djihadisme réactivé à Deraa : Meurtrie, l’armée syrienne tente de reprendre la main

Au moins quatre militaires syriens ont été tués et huit autres blessés lors d’une attaque menée par des membres de cellules terroristes clandestines à Deraan a annoncé mardi 31 août Vadim Koulit, chef adjoint du Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie.

«La situation s’est considérablement aggravée près de Deraa-el-Balad, dans la province de Deraa. Des cellules terroristes clandestines ont attaqué plusieurs établissements publics et des unités de l’armée gouvernementale chargée d’assurer l’ordre public. Quatre militaires syriens ont été tués et huit autres blessés», a indiqué V.Koulit.

Selon lui, un soldat syrien a été blessé dans des tirs d’artillerie des radicaux contre les positions des forces gouvernementales près de Bakdina, dans le gouvernorat d’Idlib. Des membres de formations armées illégales contrôlées par la Turquie ont en outre mené trois attaques contre les forces gouvernementales dans le gouvernorat d’Alep, a-t-il ajouté.

Dans la région de Deraa, on n’hésite pas à manifester son opposition au pouvoir central. Les habitants de Deraa ont refusé de participer au scrutin présidentiel du 26 mai dernier. Une manière pour eux de montrer qu’ils ne reconnaissaient pas le résultat de l’élection qui a vu Bachar el-Assad remporter un quatrième mandat avec 95,1% des voix.

De surcroît, en dépit de sa libération en 2018, les habitants manifesteraient également leur hostilité par la violence et une instabilité chronique. Entre les affrontements entre bandes armées, les enlèvements, les vols, les émeutes, Damas peine à rétablir l’ordre dans cette zone. Pire, en trois ans, plus d’un millier de personnes ont été assassinées. Ainsi, Aref Jahmani, proche du Hezbollah dans la région, a été retrouvé mort en juin dernier.

Malgré tout, des observateurs restent persuadés que ce bastion rebelle sera repris malgré toutes ces difficultés. Au prix d’âpres combats, les troupes syriennes, aidées par les milices pro-iraniennes et par l’aviation russe, ont méthodiquement reconquis toutes les villes stratégiques, quartier après quartier, annihilant de fait la menace djihadiste.