Le Maroc face à la Covid-19 : Le « pic » est derrière-nous, mais…

N’empêche, mardi, 4 899 cas du nouveau coronavirus ont été relevés dans le pays. Ainsi, le total de personnes infectées depuis le début de la crise sanitaire a atteint 860 948. Le Maroc compte désormais 54 692 cas actifs sous traitement dont 2 397 dans un état critique (338 viennent de s’ajouter au cours des dernières 24h), avec 58 cas sous intubation et 1 178 sous ventilation non invasive. Le taux d’occupation des lits de réanimation Covid-19 reste à hauteur de 45,8%. Et si 5 813 nouvelles guérisons ont été signalées, portant à 793 607 le nombre total, avec un taux de rémission de 92%, 109 morts ont été recensés, portant à 12 649 le nombre de personnes décédées de la Covid-19, soit un taux de létalité de 1,5%.

Sur le plan de la vaccination, on signale que le processus évolue toujours. Ainsi, 18 539 073 personnes ont déjà reçu tandis que 14 780 868 personnes en ont reçu la deuxième.

Phase ascendante

Le ministère rassure quant à l’évolution de la situation. Ainsi, la vague épidémique est en pleine phase descendante après le pic atteint vers la mi-aout, a indiqué mardi le ministère de tutelle. L’étude des données disponibles montrent que la courbe est entrée dans cette phase, après une étape de flambée des cas pendant cinq semaines et un pic avant la mi-août 2021, a souligné Abdelkrim Meziane Bellefquih, chef de la division des maladies transmissibles, en présentant le bilan bimensuel (17-30 août) de la situation épidémique.

La phase actuelle, encore à ses débuts, sera suivie d’une autre marquée par la baisse des cas critiques et de décès, a ajouté le responsable. Durant les deux dernières semaines, a-t-il expliqué, le royaume a connu une baisse des cas d’infection au virus dont le nombre hebdomadaire est passé de 63.174 à la mi-août à 42.424 à la fin de ce mois, soit une diminution de 17,6 %.

Quant au taux de reproduction, il s’est stabilisé en dessous de 1 pour la troisième semaine consécutive, confirmant ainsi l’amorce de la courbe descendante du point de vue des cas positifs, a poursuivi le responsable. Aussi, le taux de positivité a enregistré une baisse considérable en passant de 23 à 18 %, a-t-il relevé, notant que la région de l’Oriental connaît le taux de positivité le plus élevé (31%), alors que la région de Fès-Meknès a enregistré le taux le plus bas (9%).

S’agissant des cas actifs, on en recense près de 60 000 cas en date du 30 août, contre 80 000 dans le dernier bilan, soit une baisse effective de 25%. Les cas sous intubation ont également connu une baisse considérable ces deux dernières semaines (-14%), au même titre que le nombre de décès hebdomadaires, passant de 775 décès à 645 la semaine dernière.

Cependant, le nombre de cas graves a enregistré une légère augmentation avec 2 389 cas il y a deux semaines, contre 2 537 cas lundi, a rappelé le même responsable en expliquant que cette augmentation illustre la pression exercée sur le système de santé en cette période. Il a indiqué, en outre, que le Maroc a dépassé les 33 millions d’injections, première et deuxième doses confondues, rappelant par ailleurs l’élargissement de la vaccination anti-Covid-19 au profit de la tranche d’âge 12-17 ans.