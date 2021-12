Les Américains dopent leur budget militaire : Le Congrès US valide des dépenses record

Le Congrès américain a voté, mercredi 8 décembre en faveur du plus important budget défense l’histoire des États-Unis chiffré à 778 milliards de dollars. Et il l’a emporté avec une écrasante majorité –363 pour et 70 contre– et un fort soutien bipartisan. Les députés ont même alloué 25 milliards de plus que ne demandait la Maison-Blanche. Le Sénat devrait valider ce budget dans les prochains jours.

En tout, c’est une augmentation de 5%, soit 53 milliards de dollars, par rapport à l’année précédente. Ce budget excède même celui de la Seconde Guerre mondiale,

Les États-Unis dépensent ainsi plus pour la défense nationale que la Chine, l’Inde, la Russie, le Royaume-Uni, l’Arabie saoudite, l’Allemagne, la France, le Japon, la Corée du Sud, l’Italie et l’Australie… réunis. C’était déjà le cas mais avec cette nouvelle somme record, Washington creuse encore un peu plus l’écart avec ses concurrents.

Le projet de loi débloque un total de 768 milliards de dollars sur les 778 pour les programmes de défense nationale. Cela comprend notamment 740 milliards de dollars pour le Pentagone et 27,8 milliards pour les armes nucléaires.

Celui-ci prévoit également des changements dans la manière dont les agressions et le harcèlement sexuel sont poursuivis et traités au sein de l’armée. Sera retirée aux commandants militaires la décision de poursuivre une série de crimes, notamment le viol, l’agression sexuelle, le meurtre, l’homicide involontaire et l’enlèvement. Une augmentation de salaire de 2,7% pour les militaires et les employés civils du ministère de la Défense est incluse, ainsi qu’une aide militaire de 300 millions de dollars d’assistance à l’Ukraine, soit 50 millions de plus que dans la demande de budget.

D’après les estimations de l’Institut international de Stockholm pour la paix, les dépenses militaires de la Chine, les deuxièmes plus élevées au monde, auraient atteint 252 milliards de dollars en 2020, soit une augmentation de 1,9% par rapport à 2019 et de 76% par rapport à la décennie 2011-2020.