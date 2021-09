Manœuvres en mer Caspienne : La marine iranienne de la partie !

Au début du mois de septembre, des navires russes, azerbaïdjanais, iraniens et kazakhs prendront part à des exercices conjoints en mer Caspienne, a fait savoir Sergueï Yekimov, commandant adjoint de la Flottille russe de la Caspienne. «Nous tiendrons des exercices conjoints avec participation de navires de guerre des Marines russe, iranienne, kazakhe et azerbaïdjanaise. Pendant plusieurs jours, nous nous entraînerons à mener des actions conjointes ici en mer Caspienne», a-t-il déclaré aux journalistes.

Les manœuvres se dérouleront à l’issue de l’édition 2021 des jeux navals Sea Cup (Coupe de la mer) organisée actuellement en Iran. Les jeux réunissent de petits navires lance-missiles et des corvettes des quatre pays. La partie russe y est représentée par deux bâtiments, Makhachkala et Astrakhan.

Ces derniers mois, plusieurs exercices impliquant des navires russes et iraniens ont eu lieu dans la région caspienne bien qu’au-delà de la zone. Ainsi en février dernier, une corvette, un tanker moyen et un remorqueur russes avaient pris part aux exercices réalisés par les forces navales d’Iran dans le nord de l’océan Indien.

En septembre 2020, des bâtiments iraniens avaient participé à de grandes manœuvres russes menées de la mer Noire à la Caspienne en passant par le Caucase.

Il y a un an, Moscou et Téhéran avaient signé un accord de coopération portant sur l’élargissement de leur partenariat dans le domaine militaire. Les deux pays ont alors également évoqué le développement de leurs activités conjointes en mer Caspienne.