Manœuvres navales algériennes : Une démonstration de force de plus…

Une nouvelle vague s’ajoute à la tension portée à son paroxysme entre Rabat et Alger. En effet, l’armée algérienne a effectué, mercredi 29 septembre 2021, des manœuvres navales, dans une zone proche de la frontière avec le Maroc. Ces exercices militaires inédits ont été marqués par la présence de sous-marins algériens. La communauté internationale s’inquiète du maintien de ce climat d’hostilité entre les deux voisins maghrébins depuis que l’Algérie a décidé de rompre ses relations diplomatiques avec le Maroc, décision suivie par la fermeture de l’espace aérien algérien à tous les avions marocains, militaires et civils.

L’agence turqueAnadolu a rappelé que la télévision algérienne a montré des images de la manœuvre effectuée sur Mers El-Kébir, la plus grande base navale algérienne située sur la côte de la ville d’Oran. Cette base est également appelée la Façade maritime Ouest, car elle couvre les côtes frontalières avec le Maroc.L’exercice militaire a connu « la participation de sous-marins qui simulent une véritable bataille contre l’ennemi dans les profondeurs de la mer », selon un communiqué du ministère algérien de la Défense. Ces exercices ont été menés sous la supervision de Saïd Chanegriha, chef d’État-major de l’Armée algérienne, et le général-major Mahfoud Benmedah, Commandant des Forces navales.

Selon le ministère algérien de la Défense, ces manœuvres baptisées« Dissuasion Compound 2021 »s’inscrivent dans le cadre de l’entraînement des forces navales à des opérations de combat proches de la réalité et de l’évaluation de la maitrise du système d’armement moderne. Alger a ajouté que « des missiles et des torpilles ont été lancés à partir du sous-marin Djurdjura contre des objectifs maritimes, qui ont été détruits avec succès ».