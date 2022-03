OPCVM : L’actif net sous gestion frémit

Cette hausse est expliquée par la collecte nette de plus de 4 Mrds DH qui a concerné principalement les OPCVM OCT (obligation court terme), indique l’ASFIM dans sa lettre mensuelle d’information de janvier.

Les OPCVM Actions ont affiché la plus haute performance mensuelle et annuelle au mois de janvier 2022 avec une variation de 2,87%, alors que les OPCVM OMLT (obligation moyen / long terme) ont connu la plus basse avec -0,01%, fait savoir la même source.

En revanche, le nombre d’OPCVM en activité est passé de 537 à 540, avec la création de trois nouveaux fonds, à savoir, CAM oblibanques (OPCVM OCT) et CAM oblirendement (OPCVM OMLT), gérés par Maro-gest, ainsi que CKG ISR Selection (OPCVM Actions), géré par CDG Capital Gestion.