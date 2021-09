Recherche d’emploi : ReKrute se base sur l’IA pour du recrutement affinitaire

Selon les résultats d’une large étude menée par Mark Murphy, Fondateur de l’institut Leadership IQ, 1 recrutement sur 2 se solde par un échec après 18 mois, et dans 89% des cas, ces échecs sont dûs à des problèmes d’attitude et de comportement, contre seulement 11% des erreurs dûes un déficit de compétences techniques. Ces erreurs de casting ne sont pas sans conséquence pour les entreprises car une embauche est un investissement en argent et en temps.

Pour répondre à cette problématique, ReKrute lance aujourd’hui Kapacity Revealer, une solution intelligente de Recrutement Affinitaire pour réduire efficacement le turnover des employés et cadres. Les recruteurs peuvent à présent, en un clic, connaître, non seulement l’adéquation technique du candidat, mais surtout son matching comportemental.

En adoptant une approche qui combine des connaissances de pointe en Intelligence Artificielle et en sciences comportementales, ReKrute initie une nouvelle ère, et accompagne d’une manière optimale les entreprises qui savent que la personnalité et le potentiel ont un impact fort sur la réussite au travail, et qui s’attachent à les prendre en compte dans leur processus de recrutement. En effet, avec Kapacity Revealer, les recruteurs peuvent disposer pour chaque postulant d’une analyse 360° du profil recherché tant sur les compétences acquises que sur sa personnalité, de même qu’un scoring d’adéquation au poste, permettant de sélectionner rapidement les meilleurs profils.

Grâce à la précision de cet outil, l’éventail des candidats possibles s’élargit, tout en limitant le risque d’erreur de casting et les coûts qui y sont liés, ce qui est un atout dans un marché de l’emploi toujours plus concurrentiel. En plus de constituer un partenaire de poids pour les recruteurs, Kapacity Revealer met à disposition des candidats, pour la première fois au Maroc, un test de personnalité professionnel complet et gratuit, leur permettant de mieux mettre en valeur leur profil auprès des recruteurs, et de mieux orienter leurs choix de carrière.

En mettant en ligne sur leur profil les résultats de leur test de personnalité, Ils peuvent s’assurer que les recruteurs potentiels comprennent à l’avance leurs besoins et sont à même de leur fournir un environnement favorable à leur épanouissement professionnel et personnel.