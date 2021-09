Retrait US d’Afghanistan : La Chine juge qu’une « nouvelle page » s’ouvre pour son voisin

Les autorités chinoises fustigent le départ précipité des Etats-Unis et le bilan humain et économique qu’ils laissent derrière eux après la reconquête éclair du pouvoir par les talibans.

Washington a achevé lundi soir le retrait de ses troupes d’Afghanistan, mettant fin sans gloire à la plus longue guerre de l’Amérique, tandis que les talibans célébraient leur victoire dans la capitale Kaboul.

« L’Afghanistan a réussi à s’affranchir de toute occupation militaire étrangère », a déclaré lors d’une conférence de presse régulière Wang Wenbin, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. « La population afghane salue ce nouveau point de départ vers la paix et la reconstruction nationales. L’Afghanistan ouvre une nouvelle page de son histoire », a-t-il souligné.

Pays frontalier de l’Afghanistan, la Chine maintient ouverte son ambassade à Kaboul. Elle avait déjà évacué ses ressortissants qui le souhaitaient il y a plusieurs semaines en raison de la détérioration de la situation sécuritaire.

Pékin continue par ailleurs de discuter avec les Taliban, mais attend de voir la composition du futur gouvernement afghan avant de se prononcer sur une éventuelle reconnaissance du nouveau régime.

La Chine reste méfiante quant à l’attitude des Taliban vis-à-vis des militants séparatistes islamistes ouïghours présents en Afghanistan et qui cherchent à s’infiltrer dans la région chinoise frontalière du Xinjiang, théâtre jadis de nombreux attentats. « Nous espérons que l’Afghanistan formera un gouvernement ouvert, inclusif et largement représentatif » et « combattra avec fermeté toutes les forces terroristes », a indiqué mardi le porte-parole chinois.

Une délégation talibane avait rencontré fin juillet en Chine Wang Yi, ministre chinois des Affaires étrangères, lui promettant que le sol afghan ne serait jamais utilisé pour mener des attaques anti-chinoises.

La Chine pourrait s’avérer être une précieuse source de soutien économique pour le nouvel Afghanistan dirigé par les talibans, mais les investissements chinois ne viendront que si la sécurité est rétablie, soulignent des experts.

Combats au Panshir

Des combats ont éclaté lundi soir entre les talibans et les membres d’une milice dans la vallée du Panshir, au nord de la capitale afghane Kaboul, a indiqué le porte-parole du principal groupe d’opposition aux Taliban.

Depuis le 15 août, date à laquelle Kaboul est tombée aux mains des taliban, le Panshir est l’une des seules provinces avec le Baghlan à résister au groupe islamiste.

Les Taliban ont attaqué les positions du Front national de résistance (FNR) à l’entrée ouest de la vallée, a précisé Fahim Dashti, porte-parole de cette organisation fidèle au leader local Ahmed Massoud, fils du commandant Ahmed Shah Massoud, héros assassiné de la résistance contre l’occupation soviétique en Afghanistan dans les années 1980.

L’attaque qui cherchait à tester les forces de résistance dans la vallée a été repoussée et a causé la mort de huit assaillants et en a blessé huit autres, a commenté F. Dashti avant de préciser que seulement deux membres du FNR avaient été blessés.

Ahmed Massoud s’est établi dans la vallée du Panshir et détient sous ses ordres plusieurs milliers de personnes dont des milices locales, des restes d’unités militaires et de forces spéciales. Il s’est dit prêt à négocier avec les Taliban, mais a déclaré que ses forces résisteraient si leur province, située au cœur de vallées étroites et montagneuses, était attaquée.

De nombreux combattants taliban ont été envoyés dans la région, mais les deux camps ont jusqu’à présent su négocier et éviter les combats.